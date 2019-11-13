Депутаты ОПЗЖ включили в Раде звуковой сигнал

В то время у трибуны выступал Никита Потураев.

В сессионном зале Верховной Рады народные депутаты из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь” включили звуковой сигнал, чтобы помешать выступлению нардепа от “Слуги народа” Никиты Потураева.

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Об этом сообщает УНИАН, публикуя видео с места событий.

По данным издания, прибор, который распространял звуковой сигнал, вероятно, держал в руках скандальный депутат Илья Кива.

Инцидент случился в то время, когда у трибуны выступал нардеп Потураев. Он заявил, что землю нужно передать украинцам и “покончить с коммунизмом”.

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После этого нардепы ОПЗЖ начали кричать “Ганьба”, доказывая, что землю нельзя продавать.

“Слуги народа” продолжают стоять у трибуны и президиума Верховной Рады.

Напомним, в Раде поймали кнопкодава, который предлагал за это сажать. Нардеп пойман на кнопкодавстве.

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