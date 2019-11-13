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Депутаты ОПЗЖ включили в Раде звуковой сигнал

Комментариев: 6
В то время у трибуны выступал Никита Потураев.
Выступление Потураева пытались прервать
Выступление Потураева пытались прервать
скр

В сессионном зале Верховной Рады народные депутаты из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь” включили звуковой сигнал, чтобы помешать выступлению нардепа от “Слуги народа” Никиты Потураева.

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Об этом сообщает УНИАН, публикуя видео с места событий.

По данным издания, прибор, который распространял звуковой сигнал, вероятно, держал в руках скандальный депутат Илья Кива.

Инцидент случился в то время, когда у трибуны выступал нардеп Потураев. Он заявил, что землю нужно передать украинцам и “покончить с коммунизмом”.

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После этого нардепы ОПЗЖ начали кричать “Ганьба”, доказывая, что землю нельзя продавать.

“Слуги народа” продолжают стоять у трибуны и президиума Верховной Рады.

Напомним, в Раде поймали кнопкодава, который предлагал за это сажать. Нардеп пойман на кнопкодавстве.

 

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Теги: Рада, звуковой сигнал, ОПЗЖ, Кива, Потураев
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Комментариев (7)
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Пролисок    13.11.2019, 11:54
Оценка:  +1
Пролисок
СС стройными рядами наступают на свои 73% обожателей.
Колишній-східняк    13.11.2019, 11:52
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Країни, де до цього часу немає ще ринку землі, відносяться до самих бідних. Приклад - Північна Корея, де весь час балансують грані голоду.
Пролисок    13.11.2019, 11:56
Оценка:  +2
Пролисок
В Украине без рынка земли,при аренде,не первый год собирают рекордные урожаи зерновых.Народу от этого не сытно живётся.
Пролисок    13.11.2019, 11:59
Оценка:  +1
Пролисок
В США,Гармании,Франции свободный рынок земли?))))))))))Ни пяди иностранцу не дают))А в Украине именно к этому-продаже иностранцам,ведут.Упорно и нагло.Когда станешь ходить по платным тротуарам и ездить только по платным дорогам,выть будет поздно))
rusa    13.11.2019, 12:18
Оценка:  +1
rusa
Для подготовки материала использовались данные аналитического центра EasyBusiness, а также данные аукционов и брокерских компаний.

Страны северной Америки – США и Канада характеризуются высоким уровнем экономического развития. Рынки земли в этих странах – открытые и либеральные. Реформы рынка с/х з
timo1020    13.11.2019, 11:47
Оценка:  +3
timo1020
детский сад
Sancho-s    13.11.2019, 11:42
Оценка:  -4
Sancho-s
Рынок земли нужно открыть обязательно, но ни в коем случае не сейчас!
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