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Наследники Ягоды и Берии – нардеп Потураев об оппозиции

Комментариев: 8
Слуга народа распалился во время выступления в парламенте и назвал своих коллег из оппозиции наследниками сталинских палачей.
Нардеп из "Слуги народа" Никита Потураев
Нардеп из "Слуги народа" Никита Потураев
aif.ru

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Депутат Верховной Рады Никита Потураев, представляющий фракцию “Слуга народа“, назвал своих коллег из фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь“ преемниками печально известных советских наркомов Генриха Ягоды, Николая Ежова и Лаврентия Берии. Данное заявление Потураев сделал, выступая с трибуны Верховной Рады в ходе обсуждения земельных законопроектов.

Мы, наконец, сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. И я хочу, чтобы вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди – наследники тех, кто устраивал Голодомор, убил миллионы украинцев, лишив их земли, - сказал Потураев.

Напомним, в Киеве проходят масштабные акции протеста против внедрения рынка земли. Под Раду принесли мертвую свинью в гробу.

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Теги: ОПЗЖ, Слуга народа, Верховная Рада, Потураев
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Комментариев (8)
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Антибес    13.11.2019, 12:04
Оценка:  +1
Антибес
Землю-крестьянам,фабрики-рабочим. Это как раз лозунги Ленина.
Пролисок    13.11.2019, 12:01
Оценка:  +1
Пролисок
А Потуркаев наследник немецких капиталистов,которых Гитлер использовал и уничтожил)))
WTF2_eбy_в_рот    13.11.2019, 12:01
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
они, как и красная армия в свое время, держат оборону против фашистов.
Krotol2    13.11.2019, 11:25
Оценка:  +4
Krotol2
Во чмырь сальный гонит
VSHIVANKA    13.11.2019, 11:23
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СТАЛИНСКИЕ ПАЛАЧИ , БАНДЕРОВСКИЕ ПАЛАЧИ..... КАКАЯ РАЗНИЦА ?
asfd0    13.11.2019, 11:44
Оценка:  0
asfd0
В том, что то прошлое а это настоящее.
utekai    13.11.2019, 12:01
Оценка:  -3
utekai
разницы никакой, ты тупой был и тупым остаешься...
WTF2_eбy_в_рот    13.11.2019, 12:02
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
а ты острый на язык, жoпу мне побрей))))))
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