Наследники Ягоды и Берии – нардеп Потураев об оппозиции

Слуга народа распалился во время выступления в парламенте и назвал своих коллег из оппозиции наследниками сталинских палачей.

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Депутат Верховной Рады Никита Потураев, представляющий фракцию “Слуга народа“, назвал своих коллег из фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь“ преемниками печально известных советских наркомов Генриха Ягоды, Николая Ежова и Лаврентия Берии. Данное заявление Потураев сделал, выступая с трибуны Верховной Рады в ходе обсуждения земельных законопроектов.

Мы, наконец, сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. И я хочу, чтобы вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди – наследники тех, кто устраивал Голодомор, убил миллионы украинцев, лишив их земли, - сказал Потураев.

Напомним, в Киеве проходят масштабные акции протеста против внедрения рынка земли. Под Раду принесли мертвую свинью в гробу.

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