Министерство работает над запуском 90 проектов в сфере диджитализации

Значительная часть проектов в сфере диджитализации являются частью земельной реформы.

Министерство цифровой трансформации одновременно работает над запуском 90 проектов в сфере диджитализации, значительная часть из которых касается земельной реформы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Сейчас Министерство цифровой трансформации работает одновременно над запуском более 90 проектов в сфере диджитализации, значительная часть из которых - часть земельной реформы. Для открытого рынка земли необходимы прозрачные, эффективные и удобные для человека механизмы, которые смогут упорядочить сферу земельных отношений. Реестры, разрешения, справочная информация - государство должно предоставлять все услуги без участия чиновников", - написал Федоров.

Кроме того, министр поддержал земельную реформу, которую сегодня парламентарии должны принять в первом чтении.

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"28 лет миллионы украинцев ждали этот день. Сегодня в Верховной Раде пройдет голосование за либерализацию украинского рынка земли. По разным оценкам, теневой рынок земли составляет более 10 млрд грн. Моя цель - чтобы Украина за три года вошла в топ-3 мировых стран в сфере открытых данных", - отметил Федоров.

Как сообщалось 6 ноября, в Кабинете министров утверждают, что в бюджете предусмотрены средства на проект “государство в смартфоне“, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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