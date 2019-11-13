"Знаю, но не скажу": Арахамия знает, кто сливает партийные инсайды

В партии проведут внутреннее расследование, чтобы наверняка определить того, кто сливает внутрипартийную информацию.

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Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что “знает, но не может сказать фамилию“ народного депутата, который публикует внутрипартийную информацию в Telegram-канале под псевдонимом “Темный рыцарь“. Об этом он заявил в комментарии “Радіо Свобода“.

Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг “Темного рыцаря“ разрушится. Пока мы не можем предоставить стопроцентных доказательств, это должно быть внутренним расследованием, - сказал он.

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На вопрос журналиста, говорил ли Арахамия непосредственно с этим депутатом о своих подозрениях, председатель фракции ответил, что “намекнул“ ему об этом.

Арахамия обещает предоставить в будущем “неопровержимые доказательства“, которые разоблачат “Темного рыцаря“.

При этом он признал, что часть информации, которую публикует этот “Телеграмм канал“, соответствует действительности, хотя и является “субъективной“.

Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало, - сказал Арахамия.

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В то же время глава президентской фракции отрицает и называет “фантазией“ информацию о том, что вместе со своими заместителями без предупреждений проверял телефоны части “слуг“ для выявления “Темного рыцаря“.

По словам Арахамии, в случае разоблачения, депутат, распространявший внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет.

Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат, - сказал он.

Напомним, Телеграмм-канал “Темный рыцарь“ появился 16 сентября 2019. В описании к нему говорится, что он сообщает о “темных инсайдах ЗЕ-команды“. Например, недавно канал опубликовал “темник“ партийного съезда “Слуг народа“.

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