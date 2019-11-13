Зеленский утром собрал “слуг” из-за земельной реформы

Президент встретился с депутатами.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром встретился со “слугами народа” по вопросу земельной реформы.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал Давид Арахамия, глава пропрезидентской фракции, передают Буквы.

Он показывал последнюю социологию, которая свидетельствует о том, что где-то 75 % людей поддерживают передачу земли в частную собственность - фермерам, гражданам Украины, но где-то 75 % людей сейчас не поддерживают (передачу земли, - ред.) иностранцам. Он говорит, что мы не можем как политики взять на себя такую ответственность, и поэтому мы сделаем это через референдум, - рассказал Арахамия.

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Кроме того, информацию об утренней встрече Зеленского подтвердила нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, передает Интерфакс-Украина.

Она рассказала, что Президент призвал нардепов поддержать проект закона №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Он убеждал, что нужно проголосовать за закон, который собственно предложил депутат Сольский (законопроект №2178-10, - ред.), - рассказала Верещук.

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Между тем, сама Верещук заявила, что считает законопроекты по земельному вопросу недоработанным. Поэтому их нельзя принимать в первом чтении.

Напомним, названа стоимость гектара земли в случае открытия рынка земли. В Минэкономики утверждают, что в среднем гектар земли будет стоить 2200 долларов, с ограниченной моделью - 1500 долларов.

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