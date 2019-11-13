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Зеленский утром собрал “слуг” из-за земельной реформы

Комментариев: 3
Президент встретился с депутатами.
Зеленский сегодня встречался с депутатами СН
Зеленский сегодня встречался с депутатами СН
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром встретился со “слугами народа” по вопросу земельной реформы.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал Давид Арахамия, глава пропрезидентской фракции, передают Буквы.

Он показывал последнюю социологию, которая свидетельствует о том, что где-то 75 % людей поддерживают передачу земли в частную собственность - фермерам, гражданам Украины, но где-то 75 % людей сейчас не поддерживают (передачу земли, - ред.) иностранцам. Он говорит, что мы не можем как политики взять на себя такую ответственность, и поэтому мы сделаем это через референдум, - рассказал Арахамия.

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Кроме того, информацию об утренней встрече Зеленского подтвердила нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, передает Интерфакс-Украина.

Она рассказала, что Президент призвал нардепов поддержать проект закона №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Он убеждал, что нужно проголосовать за закон, который собственно предложил депутат Сольский (законопроект №2178-10, - ред.), - рассказала Верещук.

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Между тем, сама Верещук заявила, что считает законопроекты по земельному вопросу недоработанным. Поэтому их нельзя принимать в первом чтении.

Напомним, названа стоимость гектара земли в случае открытия рынка земли. В Минэкономики утверждают, что в среднем гектар земли будет стоить 2200 долларов, с ограниченной моделью - 1500 долларов.

 

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Теги: Зеленский, СН, встреча, земельная реформа
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Комментариев (3)
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ЗаУкраїну    13.11.2019, 12:27
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Дойдет до того, что придется этих слуг отправлять на стайню.Чтобы конюхи отмеряли каждому из них по пару сот кнутов.
Мыкола    13.11.2019, 12:20
Оценка:  +1
Мыкола
Слуги МВФ не имеют права распоряжаться украинской землей ! Пусть Рабинович совместно с Тягнибоком позовут людей на Майдан !!! Зельц увидит, как его "уважают" Тут уже недалеко до полного разгона этих прислужников международных нуворишей с жадными лапками !
Пролисок    13.11.2019, 12:03
Оценка:  +1
Пролисок
Димакратея в полный рост)))))
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