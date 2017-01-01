Кива в программе Скабеевой объяснил маскарад с маской Джокера

Нардеп появился на российском ТВ.

Народный депутат Украины Илья Кива появился в эфире пропагандистской программы “60 минут” на российском канале и объяснил свое появление в Раде в маске Джокера. Видео появления Кивы в программе Скабеевой появилось в сети.

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Кива заявил, что украинская власть сыграла на руку западным и американским партнерам, “исполняя указания, которые спускаются сверху”. Кроме того, он объяснил, что его появление в Раде в маске Джокера - протест тем, кто именует себя “слугами народа”.

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Кроме того, Скабеева с Кивой вспомнили о давлении на свободу слова. Пропагандистка в саркастичной манере попросила Киву “не портит имидж Украины”.

Я призываю не шутить на эту тему. Это же очень серьезно. Это же имидж государства, вы же в НАТО собрались, у вас же агрессия, аннексия. А вы скачете в окровавленных резиновых масках! Почему вы стали злым клоуном, а не добрым?! - сказала Скабеева.

Меня услышали. Сегодня оказывается давление на свободу слова, принимаются убийственные законы. Мы как оппозиционеры должны этому как-то противостоять. В Украине оказывают давление на те каналы, которые озвучивают сбалансированную позицию, а это вызывает протест, - ответил ей Кива.

Напомним, Кива пришел в Раду в маске Джокера. Соответствующие фотографии появились в Сети.

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