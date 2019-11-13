В крымском "Артеке" умер второй ребенок за осень
В детском лагере “Артек“ в аннексированном Россией Крыму во вторник, 12 ноября, умерла 15-летняя школьница.
Об этом сообщает “Интерфакс“.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти отдыхавшей. По словам старшего помощника руководителя главного следственного управления СК в регионе России Ольги Постновой, вечером школьница легла спать и наутро была обнаружена мертвой.
По предварительным данным, девочка приехала в “Артек“ из Махачкалы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти подростка. Следователи допросят “круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы“.
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Напомним, первый случай смерти во время отдыха в лагере “Артек“ произошел в октябре, когда умер 12-летний петербуржец. Мальчик скончался в Ялтинской городской больнице от пневмонии. Крымские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сообщалось, что они намерены изучить условия отдыха ребенка в лагере и дать правовую оценку оказанию медпомощи мальчику.
Как сообщалось в феврале 2018, детей в крымском Артеке будут воспитывать прокуроры РФ.
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Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.
«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.
«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.
Не надо иронизировать, над смертью ребенка.