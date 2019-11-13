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В крымском "Артеке" умер второй ребенок за осень

Комментариев: 10
Причина смерти пока не установлена.
Школьница легла спать и наутро была обнаружена мертвой
Школьница легла спать и наутро была обнаружена мертвой
artek.org(иллюстративное фото)

В детском лагере “Артек“ в аннексированном Россией Крыму во вторник, 12 ноября, умерла 15-летняя школьница.

Об этом сообщает “Интерфакс“

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти отдыхавшей. По словам старшего помощника руководителя главного следственного управления СК в регионе России Ольги Постновой, вечером школьница легла спать и наутро была обнаружена мертвой.

По предварительным данным, девочка приехала в “Артек“ из Махачкалы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти подростка. Следователи допросят “круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы“.

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Напомним, первый случай смерти во время отдыха в лагере “Артек“ произошел в октябре, когда умер 12-летний петербуржец. Мальчик скончался в Ялтинской городской больнице от пневмонии. Крымские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сообщалось, что они намерены изучить условия отдыха ребенка в лагере и дать правовую оценку оказанию медпомощи мальчику.

Как сообщалось в феврале 2018, детей в крымском Артеке будут воспитывать прокуроры РФ.

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Теги: дети, Крым, оккупанты, Артек, смерть
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Комментариев (11)
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ira0957    13.11.2019, 13:42
Оценка:  -2
ira0957
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.
«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.
ira0957    13.11.2019, 13:43
Оценка:  -2
ira0957
По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.
«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.
ira0957    13.11.2019, 13:43
Оценка:  -2
ira0957
Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. По мнению бизнесмена, американские власти желают лишь того, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».
LERMI_    13.11.2019, 13:59
Оценка:  +1
LERMI_
коломойський - не Український а єврейський бізнесмен, А народ України для російського бажає тільки поголовної ефтанації про ніякий мир з лишньохромосомими я від адекватних людей нічого не чув!
bimba08    13.11.2019, 13:41
Оценка:  0
bimba08
"...детей в крымском Артеке будут воспитывать прокуроры РФ". А чего не мусора и ФСБ?
BROKER666    13.11.2019, 13:52
Оценка:  0
BROKER666
а духовно-просветительское воспитание будет проводить гундяевская секта
Колишній-східняк    13.11.2019, 12:50
Оценка:  -3
Колишній-східняк
какие-нибудь "неуставные отношения"...
ВыВсеВрете    13.11.2019, 13:05
Оценка:  +3
ВыВсеВрете
Видно прочитать всю статью у тебя сил не хватило.
Не надо иронизировать, над смертью ребенка.
Люблю_Украину    13.11.2019, 13:30
Оценка:  -5
Люблю_Украину
неуставные вроде закончились с уходом незалежности их Крыма
Люблю_Украину    13.11.2019, 13:33
Оценка:  -2
Люблю_Украину
до 14 года там три калеки отдыхало, основном для педофилов из Рады, а сейчас рекорд 39 тысяч, больше чем при совке. Тут уже статистика работает. На 40 тысяч детей в год что-то да случится. У нас тоже не меньше случаев, при гораздо более скромных цифрах(
LERMI_    13.11.2019, 14:01
Оценка:  0
LERMI_
головний педо.філ світу сидить в кремлі і звать його володька х.уйло
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