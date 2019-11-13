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В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"

Комментариев: 7
На витрине остались множественные пулевые отверстия, однако стекла остались на месте, внутрь злоумышленники не проникли.
В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"
© gorodkiev.com.ua
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  • В Киеве расстреляли витрину магазина
В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"
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В Киеве неизвестные расстреляли витрину обувного магазина на проспекте Победы, 19. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает издание Город Киев.

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Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестные обстреляли витрину. На стеклах остались множественные пулевые отверстия. А перед входом в магазин красной краской на асфальте неизвестные написали слово "москалі".

К слову, на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения, поэтому отследить злоумышленников вероятно не составит труда.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове подросток открыл стрельбу в магазине, два человека получили ранения.

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Теги: Киев, фото, стрельба, магазин
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Комментариев (7)
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COZEL    13.11.2019, 14:00
Оценка:  +1
COZEL
НОРМАЛЬНО МЫ ЖИВЕМ, ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ МОЖЕТ ДОЛБАНУТЬ ПО КОНКУРЕНТУ И НАПИСАТЬ, ЧТО ОН МАСКАЛЬ, СЕПАР И КОММУНИСТ, РОДСТВЕННИК ПУТИНА, ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ФАШИСТКИЙ ПРОГРЕСС))))))))))))))))))))))))) ))))
LERMI_    13.11.2019, 13:52
Оценка:  -1
LERMI_
Ну взагалі норм так вийшло, проте під мос.калями забули дописати пі.дари, а в приміщення кинути грануту чи молотова, спішили чи шо?
ira0957    13.11.2019, 13:36
Оценка:  -2
ira0957
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.
«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.
По его словам, украинцы желают мира и не хотят
ira0957    13.11.2019, 13:37
Оценка:  -2
ira0957
воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.
«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.
Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию.
ira0957    13.11.2019, 13:37
Оценка:  -2
ira0957
По мнению бизнесмена, американские власти желают лишь того, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».
Антибес    13.11.2019, 13:31
Оценка:  -1
Антибес
Такого даже в 90-е годы прошлого века не было.Но ведь тогда и ПэрэмоХихихихихи мы не"здобувалы"!))))))))) )
LERMI_    13.11.2019, 13:53
Оценка:  -3
LERMI_
бот йди на х.уй
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