В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"
В Киеве неизвестные расстреляли витрину обувного магазина на проспекте Победы, 19. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает издание Город Киев.
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Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестные обстреляли витрину. На стеклах остались множественные пулевые отверстия. А перед входом в магазин красной краской на асфальте неизвестные написали слово "москалі".
К слову, на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения, поэтому отследить злоумышленников вероятно не составит труда.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове подросток открыл стрельбу в магазине, два человека получили ранения.
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Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.
«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.
По его словам, украинцы желают мира и не хотят
«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.
Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию.