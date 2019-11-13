На витрине остались множественные пулевые отверстия, однако стекла остались на месте, внутрь злоумышленники не проникли.

В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"

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В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"

В Киеве неизвестные расстреляли витрину обувного магазина на проспекте Победы, 19. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает издание Город Киев.

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Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестные обстреляли витрину. На стеклах остались множественные пулевые отверстия. А перед входом в магазин красной краской на асфальте неизвестные написали слово "москалі".

К слову, на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения, поэтому отследить злоумышленников вероятно не составит труда.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове подросток открыл стрельбу в магазине, два человека получили ранения.

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