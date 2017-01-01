"ЕС" за рынок земли, но голосовать за него не будет – Геращенко

Оппозиционеры из фракции Порошенко считают, что представленный проект реформы требует значительной доработки.

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Фракция “Европейская солидарность“ поддерживает идею введения рынка земли в Украине, но текущий законопроект, который предлагает парламентская фракция “Слуга народа“, не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят. Об этом заявила с трибуны Верховной Рады сопредседатель фракции “ЕС“ Ирина Геращенко.

В законе, который сегодня пытаются протащить “слуги“, нет ключевого – права украинцев купить землю. Да, он сможет продать свои паи, но купить он ее не сможет. Ведь не предусмотрен прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет “уравниловка“ плодородных земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю, могли вкладывать земли. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой крестьянин и фермер, - сказала она.

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Также Геращенко подчеркнула, что фракция “Евросолидарность“ категорически против того, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

Она отметила, что лучший выход из этой ситуации - отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за “круглый стол“ и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

Этот законопроект должен защитить крестьянина, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 тыс. гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам, - добавила нардеп.

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Заканчивая свое выступление, Геращенко заявила, что лучшим решением будет снять этот вопрос с рассмотрения, а затем провести серьезную политическую и общественную дискуссию.

Напомним, сегодня в Верховной Раде рассматривают проект закона о земельной реформе и введении рынка земли в Украине. Обсуждение проходит в крайне нервной и недружелюбной атмосфере.

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