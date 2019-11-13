"Много звуков и резиновых изделий": Разумков "разнес" депутатов

Спикер возмутился действиями депутатов, которые срывают сессию.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков резко раскритиковал депутатов от ОПЗЖ и Батькивщины, которые сегодня демонстративно срываю сессию парламента.

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Об этом с места событий сообщает издание Depo.ua.

Сначала Разумков предложил всем занять свои места и продолжить работу в привычном режиме. Между тем, просьбу спикера выполнили только депутаты партии Слуга народа. Нардепы ОПЗЖ и Батькивщины продолжали блокировать трибуну и срывать работу парламента.

При этом представители ОПЗЖ громко включили музыку, которая мешала работе президиума Верховной Рады.

У нас очень много звуков и резиновых изделий в Верховной Раде Украины, - сказал спикер.

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Напомним, депутаты ОПЗЖ включили в Раде звуковой сигнал. В то время у трибуны выступал Никита Потураев.

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