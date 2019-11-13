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"Много звуков и резиновых изделий": Разумков "разнес" депутатов

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Спикер возмутился действиями депутатов, которые срывают сессию.
Депутаты заблокировали трибуну
Депутаты заблокировали трибуну
скриншот видео

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков резко раскритиковал депутатов от ОПЗЖ и Батькивщины, которые сегодня демонстративно срываю сессию парламента.

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Об этом с места событий сообщает издание Depo.ua.

Сначала Разумков предложил всем занять свои места и продолжить работу в привычном режиме. Между тем, просьбу спикера выполнили только депутаты партии Слуга народа. Нардепы ОПЗЖ и Батькивщины продолжали блокировать трибуну и срывать работу парламента.

При этом представители ОПЗЖ громко включили музыку, которая мешала работе президиума Верховной Рады. 

У нас очень много звуков и резиновых изделий в Верховной Раде Украины, - сказал спикер.

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Напомним, депутаты ОПЗЖ включили в Раде звуковой сигнал. В то время у трибуны выступал Никита Потураев.

 

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Теги: Разумков, ВР, спикер, ОПЗЖ
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Комментариев (1)
timo1020    13.11.2019, 13:55
Оценка:  0
timo1020
сборище даунов
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