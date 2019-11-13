Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ретроспективный пересмотр "зеленых" тарифов ударит по инвестклимату Украины – эксперт

Комментариев: 7
Ретроспективный пересмотр "зеленых" тарифов ударит по инвестклимату Украины – эксперт

В случае ретроспективного пересмотра “зеленых“ тарифов пострадают инвестклимат и репутация Украины. Об этом заявил адвокат, управляющий партнер и партнер-основатель АО Arzinger Тимур Бондарев, пишет Обозреватель. 

Адвокат отметил, что Украине очень нужны иностранные инвестиции для развития, однако права инвесторов у нас не защищены в полной мере.

“Я рад изменениям, происходящим в последние годы, но мы должны определиться, что такое безопасность и независимость. Я думаю, что это открытость к инвестициям. Мы унаследовали большие активы от СССР. У нас самый большой энергопотенциал в мире. Но нужны инвестиции“, – сказал Бондарев.

 

Эксперт отметил, что есть ряд проблем, которые отпугивают иностранных инвесторов от Украины, в частности, это коррупция. Не менее негативным сигналом для инвесторов, по его мнению, станет возможный ретроспективный пересмотр законодательства, например, по “зеленым“ тарифам. Он считает, что от такого решения пострадает репутация Украины и украинцы в целом.

“Мы имеем очень интересную дискуссию на рынке по поводу зеленой энергетики. И я надеюсь, что это закончится положительно для инвесторов. Но если произойдет ретроспективное срезание “зеленых“ тарифов, то для меня это как жуткий сон. Многие страны уже прошли историю с зеленой энергетикой и они пытались играть с ретроспективным пересмотром, и ничего хорошего. И дело не в деньгах, а в репутации. За каждым крупным проектом есть крупный капитал, целая индустрия, доверившая деньги нашей стране. То есть потерял деньги не конкретный господин, а тысячи вкладчиков“, – подчеркнул Бондарев.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение “зеленых“ тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр “зеленого“ тарифа нанесет вред Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Недавно председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус заверил, что власть не планирует менять “зеленый“ тариф и ищет приемлемое для всех сторон решение.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    13.11.2019, 13:48
Оценка:  -1
Мыкола
Коломойский прекрасно понимает суть вещей в Украине .Идет настоящая гражданская война ! Только вот почему он сначала подбрасывал грловешки в костер войны, а теперь старается этот костер потушить? Так и с рынком земли.Не его ли ставленник сейчас ратует за продажу земли, а потом Беня будет против?
ira0957    13.11.2019, 13:38
Оценка:  +1
ira0957
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.
«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.
ira0957    13.11.2019, 13:39
Оценка:  0
ira0957
По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.
«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.
ira0957    13.11.2019, 13:39
Оценка:  0
ira0957
Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. По мнению бизнесмена, американские власти желают лишь того, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».
Міні_Ми    13.11.2019, 13:41
Оценка:  -1
Міні_Ми
А я не бажаю налагоджувати відносини з консервативною кремлівською бидлятньою. Консервативні кремлівські свині для мене на завжди залишаться консервативними свинями.
Міні_Ми    13.11.2019, 13:35
Оценка:  -2
Міні_Ми
Проти зеленої енергетики виступають старі консервативні свині, головним чином з кремля і їх васали. Без чистої екології ми ніколи не вийдемо на прийнятний європейський рівень. Однак консервативних собак цікавлять тільки гроші безпосередньо в ЇХ кишенях і плювати їм на всіх інших.
Дром    13.11.2019, 14:01
Оценка:  0
Дром
Так покупай "зеленую єлектроєнергию" по 4,0грн сам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь