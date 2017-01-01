В Петровском начали разминирование территории

Его планируют закончить в течение недели.

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На участке разведения в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области началась практическая фаза разминирования территории. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

По его словам, разминирование началась в 12.00 в среду, 13 ноября. Он уточнил, что этот процесс является зеркальным, и контролируемые Россией боевики тоже осуществляют разминирование.

Согласно подтверждению ОБСЕ мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка, - подчеркнул Агеев.

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Он также отметил, что в соответствии с утвержденным планом-графиком разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, непосредственно на разминирование дается до семи суток.

Напомним, вчера боевики “ДНР“ заявили о завершении отвода в Петровском. Ранее об окончании отвода сил и средств заявили в штабе ООС.

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