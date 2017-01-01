Под Львовом училище требует у студента вернуть стипендию

15-летний Юлиан два месяца проучился на парикмахера.

Межрегиональный центр проф-тех образования художественного моделирования и дизайна во Львове zaxid.net

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В одном из львовских училищ 15-летнего студента Юлиана Дегтярова не отчисляют, потому что тот не хочет возвращать стипендию. У парня требуют 970 гривен.

Об этом сообщает “Zaxid.net“.

Парню не понравилось обучение в училище и он решил вернуться в школу. Однако, чтобы забрать документы из ПТУ, нужно было подписать обходной лист.

По словам мамы Юлиана, Александры Дегтяровой, главная бухгалтер заведения Людмила Беда отказалась подписывать обходной лист, пока парень не вернет полученной стипендии за два месяца обучения.

Не помогло и обращение к директору заведения Роману Ворняку.

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“Потом приходит КРУ (Госаудитслужба) и пишет нам, что это нарушение, они получают незаконную стипендию. На него выделили средства, а он не учится“, – оправдывает свои действия бухгалтер училища Людмила Беда.

Однако, согласно законодательству, ученики не должны возвращать полученных стипендий, если решают прекратить обучение.

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