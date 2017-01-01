Попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестпривлекательности Украины, – Кущ

Об этом он сообщил в комментарии телевизионному каналу "112 Украина", пишут Украинские новости.

"Криворожсталь" и доначисление ей налогов, попытка национализации "Укртелекома" через суд, скандал вокруг табачной отрасли, принадлежащей иностранным компаниям, теперь еще и "Райффайзен Банк Аваль Украина". Четыре крупных скандала всего за несколько месяцев - это, можно сказать, рекорд по потере инвестиционной привлекательности нашей страной", - сказал Кущ.

Он обратил внимание, что происходит это на фоне задекларированного властью курса на максимальное привлечение иностранных инвестиций в Украину – правительство заявило о намерении привлечь 50 млрд долларов за 5 лет. Но на практике действия власти лишь отпугивают инвесторов.

"Это при том, что властью прямо было обещано повышение иностранных инвестиций в страну, и ожидания этого у общества были. На деле же происходит, скорее, обратный процесс", - подчеркнул Кущ.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Политолог Владимир Фесенко ранее высказал мнение, что разговоры о возможной реприватизации "Укртелекома" отобьют у иностранных инвесторов интерес к Украине и сорвут планы правительства по привлечению инвестиций.