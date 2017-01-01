Ляшко позвали на допрос в прокуратуру из-за драки с Герусом

Экс-политик заявил, что обязательно придет на допрос.

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Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его позвали на допрос в Бориспольскую прокуратуру из-за драки с нардепом Герусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото повестки.

Власть борется против нас репрессиями! Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этой измены! - заявил Ляшко.

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Между тем, Ляшко пообещал, что обязательно явится в прокуратуру на допрос. Но он уверен, что дело якобы сфальсифицировал генпрокурор Рябошапка.

Повестка в прокуратуру facebook.com/O.Liashko

Напомним, Герус не увидел связи между собственной отставкой и дракой с Ляшко. Герус опроверг “всякие сенсационно конспирологические версии“.

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