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У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым

Комментариев: 11
Представительство президента в Крыму будет работать над разработкой законопроектов, которые касаются защиты прав крымчан.
Названы шаги по возвращению Крыма
Названы шаги по возвращению Крыма
wikipedia.org
Названы три основных шага для деоккупации аннексированного Крыма, которые озвучил постоянный представитель президента на полуострове Антон Кориневич, передает 13 ноября УНИАН.

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По его словам, представительство президента в Крыму будет работать над разработкой законопроектов, которые касаются защиты прав крымчан и избежания так называемых дискриминационных положений в отношении них. 

"Мы уже участвуем в нескольких рабочих группах по этому вопросу... Это является первым нашим приоритетом" - сказал он.
 
Вторым приоритетом является информационная политика и "связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории". 

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"Это важно - поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - подчеркнул он. 

"Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство. Поэтому создание культурных, образовательных инициатив для крымчан и информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", - сказал Кориневич. 
 
Третьим приоритетом он назвал вопросы защиты прав крымчан, защиты прав человека. 
 
Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов, - резюмировал он.

Напомним, в Украине появится государственный телеканал на русском языке. Он будет работать на принципах иновещания, а его запуск планируется уже через 3 месяца.

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Теги: Крым, аннексия Крыма, деоккупация
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Комментариев (12)
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asfd0    13.11.2019, 15:38
Оценка:  0
asfd0
В комитет по связям с гражданами крыма не забудьте включить вятровича ))))))))
Гопак_и_Гамак    13.11.2019, 14:47
Оценка:  -1
Гопак_и_Гамак
Я придумал, как вернуть Крым. В отличии от остальных. этот план реалистичен.
Надо выкопать на материке севернее этого полуострова огромный котлован (я верю в трудолюбие украинцев!), а затем сдвинуть в него предварительно подрубленный участок тектонической плиты вместе с находящимся на нём Крымом.
Путин_xyйло    13.11.2019, 14:55
Оценка:  0
Путин_xyйло
Вернуть, а не закопать!
Гопак_и_Гамак    13.11.2019, 15:00
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Не закопать, а вдвинуть его в материковую часть Украины - вот в чём гениальность моего плана! А котлован - чтобы было куда задвигать. А образовавшийся грунт можно использовать для строительства Великой Украинской Стены вдоль границы с РФ.
Пусть меня услышат!
VSHIVANKA    13.11.2019, 14:45
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЯПОНИЯ ПОЧТИ 80 ЛЕТ СЧИТАЕТ САХАЛИН И КУРИЛЫ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ....)))
КимЧенПых    13.11.2019, 14:38
Оценка:  -1
КимЧенПых
отработали на отїебись
ira0957    13.11.2019, 14:31
Оценка:  -2
ira0957
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.
«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.
ira0957    13.11.2019, 14:31
Оценка:  -4
ira0957
По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.
«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.
ira0957    13.11.2019, 14:32
Оценка:  -4
ira0957
Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. По мнению бизнесмена, американские власти желают лишь того, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».
Кайдаш    13.11.2019, 14:42
Оценка:  +4
Кайдаш
"Спускается с крыши старик Коломойский,
Назойливый, как коростель
Стремится в окошко попасть Коломойский
К какой-нибудь ирке в постель...."

))))))))))))))))))))))))))) )
Гопак_и_Гамак    13.11.2019, 14:50
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
5+ )))
Кстати, по Вашему совету я прочитал про Кайдашеву семью. Не понравилось. Какая-то беспросветная безнадёга там повсюду.
Кайдаш    13.11.2019, 15:03
Оценка:  0
Кайдаш
Ой-вэй, большинство произведений конца XIX века сквозят безнадёгой и депресняком. Кого ни возьми: Достоевского, Ольгу Кобилянську, Шолом-Алейхема - противно читать, хоть ты тресни.
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