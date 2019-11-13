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Украина должна улучшить отношения с РФ и забыть кровь – Коломойский

Комментариев: 56
Украинский олигарх дал самое скандальное интервью за последнее время.
Олигарх Игорь Коломойский дал скандальное интервью
Олигарх Игорь Коломойский дал скандальное интервью
УНИАН

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Украина должна восстанавливать отношения с Россией и забыть о жертвах войны. Такое мнение высказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times.

Издание отмечает, что с Коломойским, которого ранее воспринимали как одного из немногих украинских олигархов, активно поддержавших противодействие российской агрессии в 2014 году, и ярого критика Путина, случилась поразительная перемена: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и снова повернуть в сторону России.

Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это, - заявил олигарх.

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При этом Коломойский считает, что украинцы смогут забыть войну и убитых соотечественников.

Дайте 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я дал понять, что не хочу быть с Россией. Сейчас я объективно описываю то, что вижу, и куда все движется, - заявил он.

Также Коломойский указал на бесперспективность украинской евроинтеграции.

Вы все не возьмете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор, - отметил он.

По словам олигарха, россияне охотно помогут Украине решить и ее финансовые проблемы:

Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги, - считает олигарх.

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Коломойский также прокомментировал “Украина-гейт“ и ситуацию вокруг импичмента Трампа, заявив, что на месте Зеленского он бы начал расследование против Байдена. На вопрос журналиста о том, не грозили бы Украине такие действия ответным ударом, если бы к власти в США пришли демократы, олигарх заявил, что Украина нашла бы поддержку в России.

Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы, - заявил он.

Напомним, Гонтарева рассказала об угрозах в ее адрес со стороны Коломойского. “Это были якобы шутки”, - заявила она.

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Теги: Коломойский, интервью, Россия, НАТО, российско-украинский конфликт
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Комментариев (56)
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PINKIPAU    13.11.2019, 15:36
Оценка:  +1
PINKIPAU
Шкура продажная, мерзкая тварь((((.
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 15:34
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
Быстрее бы уже Трамп посадил этого Украинского Сороса ,за подкупАмериканских политиков
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 15:32
Оценка:  -2
Жиди-Крадуть
Колосова гласит как истинный ИУДА
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 15:30
Оценка:  -2
Жиди-Крадуть
Значит его Израиль должен забирать все больше и больше земли уПалестины, А Украина должна отдавать землю России.
asfd0    13.11.2019, 15:28
Оценка:  0
asfd0
забыть небесную Сотню, которую постреляли снайперы пашинского на майдане, устроенном и проплаченном амерами, забыть жертв авиа ударов ВСУ по Донецку, забыть безвинно убиенных и замученных выродками из "Айдар" ......., только где во всём этом Россия?
Хитрый-Лис    13.11.2019, 15:16
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
И єто говорит грАжданина Израиля?
Asmo    13.11.2019, 15:13
Оценка:  -2
Asmo
Стоило ФБР начать расследовать финансовые преступление пожилого еврея, как он вдруг полюбил березки и балалайки....
Woodbrother    13.11.2019, 15:08
Оценка:  -4
Woodbrother
Проще и дешевле выдать нашего владельца клоунского театра в руки ФБР.
Хитрый-Лис    13.11.2019, 15:15
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Вашего из ОЛЬГИНО?
Get__X    13.11.2019, 15:23
Оценка:  +1
Get__X
Ну это сомнительно. ФБР в состоянии Трампа прижать, а Беню тем более. Если бы хотели взять уже бы взяли. Для меня это выглядит сомнительными сплетнями. Могли бы и в Израиле даже взять, для них не проблема, а в Украине тем более. Сомнительно.
ЗаУкраїну    13.11.2019, 15:08
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
ФашиЗды, каломойша дело говорит. И если уж этот жи.дяра прозрел за шесть лет, то и вы никуда(кроме вонючих схронов) не денетесь..)) А по схронам, при современных возможностях вас расхерячат за неделю всех до единого. Куда вам всем и дорога.
Woodbrother    13.11.2019, 15:09
Оценка:  -1
Woodbrother
Расхреначиватель - иди убери кости своих ихтамнетов с летной полосы ДАП. Пять лет пять лет они там гниют.
Get__X    13.11.2019, 15:20
Оценка:  +1
Get__X
Ничего он не прозрел. Оказывали давление, оно не сработало, теперь о мире говорят.
Пaночка    13.11.2019, 15:04
Оценка:  0
Пaночка
Цей єврей має рацію.Всі справжні патріоти загинули ще у 2014-2015 роках.Залишилися лише продажні підopи-бастарди,які лише називають себе патріотами.Хак!Тфу!
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