Украина должна улучшить отношения с РФ и забыть кровь – Коломойский

Украинский олигарх дал самое скандальное интервью за последнее время.

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Украина должна восстанавливать отношения с Россией и забыть о жертвах войны. Такое мнение высказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times.

Издание отмечает, что с Коломойским, которого ранее воспринимали как одного из немногих украинских олигархов, активно поддержавших противодействие российской агрессии в 2014 году, и ярого критика Путина, случилась поразительная перемена: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и снова повернуть в сторону России.

Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это, - заявил олигарх.

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При этом Коломойский считает, что украинцы смогут забыть войну и убитых соотечественников.

Дайте 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я дал понять, что не хочу быть с Россией. Сейчас я объективно описываю то, что вижу, и куда все движется, - заявил он.

Также Коломойский указал на бесперспективность украинской евроинтеграции.

Вы все не возьмете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор, - отметил он.

По словам олигарха, россияне охотно помогут Украине решить и ее финансовые проблемы:

Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги, - считает олигарх.

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Коломойский также прокомментировал “Украина-гейт“ и ситуацию вокруг импичмента Трампа, заявив, что на месте Зеленского он бы начал расследование против Байдена. На вопрос журналиста о том, не грозили бы Украине такие действия ответным ударом, если бы к власти в США пришли демократы, олигарх заявил, что Украина нашла бы поддержку в России.

Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы, - заявил он.

Напомним, Гонтарева рассказала об угрозах в ее адрес со стороны Коломойского. “Это были якобы шутки”, - заявила она.

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