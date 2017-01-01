НАБУ вручило подозрение владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку

О подозрении также сообщено экс-главе правления Денису Мальцеву.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отправило по почте уведомление о подозрении владельцу VAB Банка, которого подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного банку Национальным банком Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НАБУ не называет имен подозреваемых, но фактическим владельцем банка был украинский бизнесмен Олег Бахматюк. Подозрение также отправили экс-главе правления Денису Мальцеву.

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Таким образом, круг подозреваемых по этому делу уже достиг 10 уже человек. Ранее подозрение было объявлено восьми лицам, среди которых действующие и бывшие должностные лица НБУ, ПАО VAB Банк и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками VAB Банка.

По данным следствия, в октябре 2014 года ПАО “ВиЭйБи Банк“, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк не подал все необходимые для этого документы, НБУ в нарушение закона удовлетворил эту просьбу.

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При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, банк в итоге так и не вернул.

Преступная схема, опубликованная НАБУ nabu.gov.ua

Напомним, экс-главу банковского надзора НБУ арестовали по делу VAB Банка. Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.

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