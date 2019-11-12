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“Мне можно”: В Ивано-Франковске учитель курил и хамил на уроке

Комментариев: 6
В сети появилось видео хамского поведения учителя.
Учитель курил и хамил
Учитель курил и хамил
Скриншот

Учитель Ивано-Франковского высшего профессионального училища № 13 курил в классе во время урока, а также позволял себе хамское и агрессивное поведение.

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Видео поведения учителя опубликовали в паблике f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y в Instagram.

Один из учеников, у которого астма, попросил прекратить курить в классе, или выйти на улицу. На это учитель ответил угрозами и оскорблениями.

“Мне можно курить“, “Слышишь ты, заср*нец!“, “Я тебя сейчас в'*бу“, “Будешь это потом убирать“, - сказал учитель.

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В комментариях к видео пользователи порекомендовали пожаловаться на неадекватного учителя директору училища. Между тем, оказалось, что директор - брат учителя-хама.

Напомним, в элитном вузе вспыхнул языковой скандал. Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.

 

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Теги: скандал, Ивано-Франковск, училище, хамство
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Комментариев (6)
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asfd0    13.11.2019, 15:35
Оценка:  +1
asfd0
Если хамил на мове, значит не хамил, а вносил вклад в популяризацию оной.
Пaночка    13.11.2019, 14:59
Оценка:  +3
Пaночка
На тій землі самі лише гоміки та бастарди.Людей там немає вже давно.Хак!Тфу!
klin    13.11.2019, 14:55
Оценка:  0
klin
Во Франыке слишком лояльные студенты, в мое время в девяностых у нас физрук до вы..вался пока не получил от пацанов.))
VSHIVANKA    13.11.2019, 14:46
Оценка:  +4
VSHIVANKA
ВИДИМО ОН АКТИВИСТ И ПАТРИОТ ?
ТОГДА БЕЗ ВОПРОСОВ.....)))
Goga19041984    13.11.2019, 14:46
Оценка:  +4
Goga19041984
Это патриот и майдановец, носитель европейских ценностей.
ira0957    13.11.2019, 14:34
Оценка:  +4
ira0957
И что? Вы же теперь европа ))
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