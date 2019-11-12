“Мне можно”: В Ивано-Франковске учитель курил и хамил на уроке

В сети появилось видео хамского поведения учителя.

Учитель Ивано-Франковского высшего профессионального училища № 13 курил в классе во время урока, а также позволял себе хамское и агрессивное поведение.

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Видео поведения учителя опубликовали в паблике f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y в Instagram.

Один из учеников, у которого астма, попросил прекратить курить в классе, или выйти на улицу. На это учитель ответил угрозами и оскорблениями.

“Мне можно курить“, “Слышишь ты, заср*нец!“, “Я тебя сейчас в'*бу“, “Будешь это потом убирать“, - сказал учитель.

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В комментариях к видео пользователи порекомендовали пожаловаться на неадекватного учителя директору училища. Между тем, оказалось, что директор - брат учителя-хама.

Напомним, в элитном вузе вспыхнул языковой скандал. Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.

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