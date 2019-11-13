Под крики "Ганьба" министр Милованов представил земельный закон

Министр начал речь словами – "Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности".

Министр экономики Украины Тимофей Милованов представил проект земельного закона №2178-10. Речь идет об отмене моратория на продажу земли. Нардепы встретили министра выкриками “Ганьба“.

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“Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит“– заявил Милованов

Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей – продолжил он

Народные депутаты от партий Батькивщына и ОПЗЖ заблокировали трибуну и часть президиума.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский утром собрал “слуг” из-за земельной реформы.

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