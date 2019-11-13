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Под крики "Ганьба" министр Милованов представил земельный закон

Комментариев: 6
Министр начал речь словами – "Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности".
Министр Милованов представляет земельный закон
Министр Милованов представляет земельный закон
Скриншот видео

Министр экономики Украины Тимофей Милованов представил проект земельного закона №2178-10. Речь идет об отмене моратория на продажу земли. Нардепы встретили министра выкриками “Ганьба“.

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“Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит“– заявил Милованов 

Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей – продолжил он

Народные депутаты от партий Батькивщына и ОПЗЖ заблокировали трибуну и часть президиума.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский утром собрал “слуг” из-за земельной реформы.

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Теги: Тимофей Милованов, мораторий на землю, рынок земли
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Комментариев (6)
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Света    13.11.2019, 14:35
Оценка:  +1
Света
А можно список кричащих ганьба и размер их угодий? А так же расследование каким образом данные угодья приобретены в условиях маратория продажи земли.
Путин_xyйло    13.11.2019, 14:41
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Те кто имеет "угодия" сейчас, узаконят их проще и быстрей остальных! Уж у них-то все схвачено. А вот бабка в селе лишится своего надела нашару, просто чтоб остаться жить. И утюг не понадобится.
Гопак_и_Гамак    13.11.2019, 14:35
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Какая-то странная у него демократия! Демократия основана на народном волеизъявлении, но у Украины как всегда свой путь.
У России, кстати, тоже! )))
Путин_xyйло    13.11.2019, 14:32
Оценка:  -2
Путин_xyйло
За все время никто даже не собрался представить тезисы, основные положения этого закона, чтоб показать что, кому и как можно будет продать, купить. С чего так скрывать? Видать там все очень нечисто!
Путин_xyйло    13.11.2019, 14:29
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Продадим землю, а-то "страна" в смартфон не поместится! Вот такая она "диджитализация"!
alex-zol    13.11.2019, 14:26
Оценка:  -1
alex-zol
сучара
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