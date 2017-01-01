Появилось видео, как обвалился потолок в полицейском главке Одессы

Шокирующее видео было опубликовано на местном телеграм-канале.

В Сети было опубликовано видео, как обрушился потолок в областном управлении полиции города Одессы. Напомним, инцидент произошел вчера, 12 ноября, по улице Еврейская 12.

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На видео запетчалены сотрудники, которые поднимаются по лестнице. Внезапно обрушивается потолок. Видео было опубликовано в Telegram каналом Х*евая Одесса.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе в здании полиции рухнул потолок. В результате происшествия пострадали 2 человека.

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