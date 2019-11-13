Перерезал горло и “отлетел” из 8 этажа: в Харькове погиб парень

Самоубийство произошло вчера.

Вчера, 12 ноября, в Харькове на улице Амосова 23-летний парень решился на жуткое самоубийство. Об этом сообщает местное издание Резонанс.

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По предварительной информации, молодой парень сначала перерезал себе горло. Затем в его дверь начала стучаться родная сестра. Между тем, он заявил:

Не стучите, я отлетаю.

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Затем парень выбросился из окна 8 этажа. Тело погибшего парня сняли с крыши магазина, который находится под окнами квартиры парня. У него не было шансов выжить. Травмы были несовместимы с жизнью.

В полиции сообщили, что личность самоубийцы установлено, тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Причины, толкнувшие молодого человека на жуткий суицид, пока неизвестны.

Напомним, в Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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