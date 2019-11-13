У Зеленского не видят оснований для возобновления подачи воды в Крым

При этом россияне также не проявляют желания обсуждать вопрос водоснабжения оккупированного полуострова.

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Украинская сторона пока не получала обращений о возможности возобновления подачи воды в оккупированный Крым и позиция Украины по этому вопросу остается неизменной. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич на брифинге в среду в Киеве

Вы знаете, во время общения с журналистами президент заявил, что к украинской стороне по этому вопросу никто не обращался. Мы за месяц работы в представительстве президента в Крыму также не видели таких обращений, - сказал о он.

Кориневич считает, что позиция по этому вопросу является однозначной.

Все остается как есть. Поэтому я не вижу здесь оснований для изменений, - указал он.

Напомним, Зеленский заявил, что поставки воды в Крым не обсуждаются. Все слухи о запуске водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу – часть информационной войны.

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