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Ввод Нацгвардии в зону разведения на Донбассе перечеркивает его смысл – МИД РФ

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Российские власти раскритиковали заявления о возможном вводе украинской Нацгвардии.
Россияне против введения Нацгвардии
Россияне против введения Нацгвардии
Штаб ООС

Замглавы МИД РФ Александр Грушко раскритиковал заявления о возможном вводе Нацгвадии в зону отвода войск на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По мнению российского политика, ввод Нацгвардии может “перечеркнуть весь смысл этого разведения“.

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“Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения“ – отметил он.

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Ранее штаб ООС сообщил о двух пострадавших военных в результате подрыва на неизвестном предмете.

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Теги: Александр Грушко, Нацгвардия, Донбасс
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