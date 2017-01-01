Ввод Нацгвардии в зону разведения на Донбассе перечеркивает его смысл – МИД РФ
Замглавы МИД РФ Александр Грушко раскритиковал заявления о возможном вводе Нацгвадии в зону отвода войск на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По мнению российского политика, ввод Нацгвардии может “перечеркнуть весь смысл этого разведения“.
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“Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения“ – отметил он.
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Ранее штаб ООС сообщил о двух пострадавших военных в результате подрыва на неизвестном предмете.
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