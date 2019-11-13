Житель Черниговщины пытался изнасиловать женщину на кладбище

Полиция Черниговской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать женщину на кладбище.

Оперативники Нежинского отдела полиции задержали 49-летнего мужчину при попытке изнасилования женщины на кладбище в селе Талалаевка Черниговской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

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Так, около шести вечера злоумышленник проезжал мимо остановки общественного транспорта в Талалаевке, заметил женщину и предложил ей подвезти до пункта назначения. Она согласилась сесть в автомобиль к незнакомцу. Сначала водитель взялся угрожать женщине и открыто завладел ее деньгами, а потом свернул с дороги в сторону кладбища. Там он попытался изнасиловать женщину неестественным способом, но сделать это ему помешали полицейские.

На появление правоохранителей злоумышленник явно не ожидал. Он оказывал сопротивление при задержании и травмировал одного из оперативников. В конце концов злоумышленника задержали. Оказалось, что это житель одного из сел района, который в обычной жизни имеет семью и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей.

В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву пресс-служба Нацполиции

В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых человек пытался скрывать свое лицо.

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Полиция открыла уголовные производства по статьям “изнасилование“, “грабеж“ и “сопротивление сотруднику полиции“. Максимальная санкция наказание - лишение свободы на срок до шести лет. По подозрению в совершении ряда преступлений мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву пресс-служба Нацполиции

У сотрудников Нежинского отдела полиции была информация об аналогичных преступлениях в районе, поэтому сейчас правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к ним. Продолжается досудебное расследование.

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