Патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины

Катера Славянск и Старобельск успешно прошли ходовые испытания в Одессе и стали единицами украинского военного флота.

В Одессе прошла торжественная церемония включения американских патрульных катеров типа Island Славянск и Старобельск, а также поисково-спасательного судна “Александр Охрименко“ в состав Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщил заместитель одесского городского головы Андрей Котляр на своей странице в Facebook в среду, 13 ноября.

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“Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров Славянск, Старобельск и поисково-спасательного судна Александр Охрименко в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины“, – написал Котляр.

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Напомним, 4 октября судно с катерами Island отправилось из США. Уже 21 октября катера прибыли в Одессу, а через два дня их спустили на воду. На прошлой неделе катера Славянск и Старобельск прошли ходовые испытания в Одессе.

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