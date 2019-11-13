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Патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины

Комментариев: 3
Катера Славянск и Старобельск успешно прошли ходовые испытания в Одессе и стали единицами украинского военного флота.
Патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины
© Андрей Котляр / Facebook
Фото 1/10
  • Патрульный катер ВМС Украины Р190 Славянск
Патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины
Патрульный катер ВМС Украины Р190 Славянск
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В Одессе прошла торжественная церемония включения американских патрульных катеров типа Island Славянск и Старобельск, а также поисково-спасательного судна “Александр Охрименко“ в состав Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщил заместитель одесского городского головы Андрей Котляр на своей странице в Facebook в среду, 13 ноября.

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“Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров Славянск, Старобельск и поисково-спасательного судна Александр Охрименко в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины“, – написал Котляр.

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Напомним, 4 октября судно с катерами Island отправилось из США. Уже 21 октября катера прибыли в Одессу, а через два дня их спустили на воду. На прошлой неделе катера Славянск и Старобельск прошли ходовые испытания в Одессе.

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Теги: Украина, США, Одесса, видео, фото, ВМС Украины, флот, ВМС, катер, island, катера
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Комментариев (4)
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Fitte    13.11.2019, 16:08
Оценка:  -4
Fitte
ну вот , теперь ещё раз можно в Керченский пролив сходить .
Кайдаш    13.11.2019, 16:12
Оценка:  +3
Кайдаш
... случайно мосту помочь развалиться.
Woodbrother    13.11.2019, 16:13
Оценка:  +2
Woodbrother
Проще туда пешочком сходить. Утилизировать с десяток ватников, а остальные сами в ужасе ращбегутся с паническоми криками- "нестреляйтеярусскийофицер "
BROKER666    13.11.2019, 17:10
Оценка:  0
BROKER666
ты забыл за главный ордынский вопль: мышибратья
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