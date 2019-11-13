В “Слуге народа” не оценили идею Коломойского подружиться с РФ

Арахамия рассказал о том, что думает об идее Коломойского.

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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что не оценил идею Коломойского о дружбе с Россией и кредите $100 млрд у РФ.

Об этом рассказал Арахамия в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.

Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги, - сказал Арахамия.

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Напомним, ранее Коломойский заявил, что Украина должна улучшить отношения с РФ и забыть кровь. По словам олигарха, россияне охотно помогут Украине решить и ее финансовые проблемы: Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги, - считает олигарх.

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