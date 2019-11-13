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В “Слуге народа” не оценили идею Коломойского подружиться с РФ

Комментариев: 17
Арахамия рассказал о том, что думает об идее Коломойского.
Арахамия не оценил предложение Коломойского
Арахамия не оценил предложение Коломойского
Фейсбук Слуги народа

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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что не оценил идею Коломойского о дружбе с Россией и кредите $100 млрд у РФ.

Об этом рассказал Арахамия в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.

Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги, - сказал Арахамия.

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Напомним, ранее Коломойский заявил, что Украина должна улучшить отношения с РФ и забыть кровь. По словам олигарха, россияне охотно помогут Украине решить и ее финансовые проблемы: Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги, - считает олигарх.

 

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Теги: Арахамия, Коломойский, кредит, РФ
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Комментариев (17)
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ЗаУкраїну    13.11.2019, 16:55
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
араХам, ты чуркобес, и для Украины вообще никто.Но ты же сам хвастался что коломойша твой корефан. Так что по дружески если что он тебе пенделя отвесит, и все дела.
Міні_Ми    13.11.2019, 16:50
Оценка:  +1
Міні_Ми
Ми можемо вести переговори тільки з цивілізованими демократичними країнами. Такі країни як путінська росія, китай або iран не є для нас привабливими навіть як інвестори, не кажучи вже про якесь співробітництво.
Міні_Ми    13.11.2019, 16:50
Оценка:  +1
Міні_Ми
Якщо хтось з ними співпрацює, бере гроші і про щось домовляється, то це його особисті проблеми.
nelci    13.11.2019, 16:45
Оценка:  -2
nelci
Правильно говорит Арахамия, никакой дружбы, продадим земли Украины полякам с немцами и рассчитаемся с долгами, будем на них батрачить, в пыку роиссии....
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:38
Оценка:  +3
Жиди-Крадуть
Сколько уже горя принес этот Жадяра Коломойский Украине. Горбатого только могила исправит.
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:36
Оценка:  +3
Жиди-Крадуть
А давайте продадим Коломойского России за $100 Миллиардов. И все будут жить в мире и злагоде.
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:32
Оценка:  +1
Жиди-Крадуть
Украине будет намного дешевле посадить этого пийсатого вора в тюрьму, а то он только берет кредиты у Украины, потом ворует и банкротирует свой бизнес, А государство должно за него выплачивать долги.
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:28
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
Коломойша хочет взять кредит у России , чтобы отдавать долги МВФ. У нас уже половина бюджета страны уходит на выплату долгов.
PINKIPAU    13.11.2019, 16:26
Оценка:  0
PINKIPAU
Кацап растерял друзей. А потешные армии ОКДБ не в счет. Россия будет поглощена Китаем, по Уральские горы. Остальное попробует включить в свой состав Украина.
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:25
Оценка:  +2
Жиди-Крадуть
Этот ИУДА вообще ОХУЕЛ
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:24
Оценка:  +2
Жиди-Крадуть
" Мы ( Я ) возьмём ( своруем у украинцев ) кредит у Росси на $100 миллиардов ". А кто будет отдавать твой кредит? наши дети и правнуки? И кто ты вообще такой чтобы решать сколько и у кого Украине брать? Ты ВОР и ОБМАНЩИК И ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.
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