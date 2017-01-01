Арахамия объяснил, как пошагово сократят призыв на военную службу

Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия.

Депутатская фракция “Слуга народа“ работает над законодательной инициативой об отмене призыва на военную службу, который может реализовываться пошагово.

Об этом в кулуарах парламента заявил глава фракци СН Давид Арахамия, передает “Укринформ“.

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“У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, по людям. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%“, - пояснил Арахамия.

В то же время на вопрос, на каком уровне сейчас работа над этой законодательной инициативой, политик сказал, что “сейчас это на стадии концепта и расчетов“. Также, по его словам, принудительное прохождение военной службы влияет на общую мотивацию, а потому и на качество.

Как сообщалось 8 ноября, военкому Ялты сообщено о подозрении за принуждение крымчан служить в армии оккупанта.

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