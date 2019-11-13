Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Песков не назвал препятствий для нормандской встречи

Комментариев: 1
В Кремле отмечают позитивную динамику по организации встречи, но о датах пока не говорят.
Сроков встречи в нормандском формате до сих пор нет
Сроков встречи в нормандском формате до сих пор нет
Пресс-служба президента России

Кремль констатирует позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки саммита в нормандском формате. Об этом в среду, 13 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Читай также: В РФ оценили идею Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил представитель Кремля на вопрос, остались ли препятствия для нормандской встречи.

Деталей подготовки саммита он не раскрыл.

Как сообщалось, по итогам встречи в Минске накануне украинская сторона заявила, что в ходе заседания были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.

Ранее в Кремле допустили, что встреча нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, нормандская четверка, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Міні_Ми    13.11.2019, 17:22
Оценка:  +2
Міні_Ми
Положительная динамика буде тоді, коли путінка буде фрагментована на незалежні республіки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь