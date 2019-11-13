"Через 20 минут будет взрыв": Верховную Раду заминировали

Подробности и обстоятельства выясняются.

В полицию города Киева поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщает ДТП.Киев в Facebook.

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“Печерский район. 15.15. На 102 позвонил неизвестный мужчина с мобильного телефона и сообщил, что по улице Грушевского 5 заминирована Верховная Рада Украины. Через 20-ть минут будет взрыв“ - говорится в сообщении.

На данный момент Верховная Рада Украины оцеплена полицейскими и проводятся оперативные мероприятия. Полиция сообщила, что по результатам проверки будет обнародовано сообщение. Напомним, что сегодня высшим законодательным органом в первом чтении был принят законопроект о продаже земли.

Сообщение о минировании Скриншот видео

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Напомним, названа стоимость гектара земли в случае открытия рынка земли. В Минэкономики утверждают, что в среднем гектар земли будет стоить 2200 долларов, с ограниченной моделью - 1500 долларов.

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