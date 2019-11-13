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"Через 20 минут будет взрыв": Верховную Раду заминировали

Комментариев: 5
Подробности и обстоятельства выясняются.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
wikipedia.org

В полицию города Киева поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщает ДТП.Киев в Facebook.

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“Печерский район. 15.15.  На 102 позвонил неизвестный мужчина с мобильного телефона и сообщил, что по улице Грушевского 5 заминирована Верховная Рада Украины. Через 20-ть минут будет взрыв“ - говорится в сообщении.

На данный момент Верховная Рада Украины оцеплена полицейскими и проводятся оперативные мероприятия. Полиция сообщила, что по результатам проверки будет обнародовано сообщение. Напомним, что сегодня высшим законодательным органом в первом чтении был принят законопроект о продаже земли. 

Сообщение о минировании
Сообщение о минировании
Скриншот видео

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Напомним, названа стоимость гектара земли в случае открытия рынка земли. В Минэкономики утверждают, что в среднем гектар земли будет стоить 2200 долларов, с ограниченной моделью - 1500 долларов.

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Теги: Верховная Рада, минирование
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Комментариев (5)
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BROKER666    13.11.2019, 17:04
Оценка:  -1
BROKER666
школьники балуются...
vlad006    13.11.2019, 16:52
Оценка:  +5
vlad006
зачем предупреждать?
LERMI_    13.11.2019, 16:46
Оценка:  -1
LERMI_
дого.лосувались дов.бойоби, ото шоб йо.бнуло! Правда жаль булоб людей з Голосу і Петькину партію!
А_Л_Н    13.11.2019, 16:45
Оценка:  +2
А_Л_Н
гори синим пламенем вместе с "содержимим"
meglj    13.11.2019, 16:42
Оценка:  +5
meglj
кИва остановись !!
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