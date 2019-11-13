НАТО придется покупать памперсы, когда танки РФ будут в Польше - Коломойский

Олигарха потянуло к "России-матушке".

Страны НАТО будут испуганы, когда русские танки будут стоять в Польше.

Такое “пророчество“ озвучил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью New York Times.

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“Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы“, — сказал Коломойский.

По словам миллиардера, он активно работает над окончанием войны в Украине, но отказался разглашать детали, потому что “американцы помешают и все испортят“.

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Он также подчеркнул, что все еще намерен вернуть ПриватБанк в свою собственность или получить за него компенсацию. Олигарх заявил, что ответственные за национализацию банка должны понести наказание и “для них должна быть возвращена смертная казнь“.

Как сообщалось 13 ноября, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times также высказал мнение , что Украина якобы должна восстанавливать отношения с Россией и забыть о жертвах войны.

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