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НАТО придется покупать памперсы, когда танки РФ будут в Польше - Коломойский

Комментариев: 18
Олигарха потянуло к "России-матушке".
Олигарх резко полюбил Россию
Олигарх резко полюбил Россию
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Страны НАТО будут испуганы, когда русские танки будут стоять в Польше.

Такое “пророчество“ озвучил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью New York Times.

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“Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы“, — сказал Коломойский.

По словам миллиардера, он активно работает над окончанием войны в Украине, но отказался разглашать детали, потому что “американцы помешают и все испортят“. 

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Он также подчеркнул, что все еще намерен вернуть ПриватБанк в свою собственность или получить за него компенсацию. Олигарх заявил, что ответственные за национализацию банка должны понести наказание и “для них должна быть возвращена смертная казнь“.

Как сообщалось 13 ноября, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times также высказал мнение , что Украина якобы должна восстанавливать отношения с Россией и забыть о жертвах войны.

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Теги: НАТО, Россия, Коломойский
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Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
П    13.11.2019, 17:11
Оценка:  0
П
Сколько стоит это интервью?
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:57
Оценка:  +1
Жиди-Крадуть
Чувствует Жадяра, что скоро посадит его Трамп в тюрьму, за подкуп Американских политиков и за вмешательство ВАмериканские выборы.
colavova    13.11.2019, 16:56
Оценка:  0
colavova
а шо нам беня скажет по-поводу холокоста?
Міні_Ми    13.11.2019, 16:55
Оценка:  -1
Міні_Ми
Та не будуть вони ніколи в Польщі. Більш того, їх навіть в самій Росії потіснять. Просто до відома. Франція, Іспанія, Італія, а найголовніше Фінляндія, розгортають свою ПРО з космічною складовою.
Міні_Ми    13.11.2019, 16:56
Оценка:  -1
Міні_Ми
Просто так такі речі ніхто не реалізовує, це означає, що путінському консервативному більшовизму приходить кінець при любих розкладах, навіть якщо сам не піде.
Міні_Ми    13.11.2019, 16:59
Оценка:  0
Міні_Ми
А підсрачниками будуть гнати до самого низу. Як це вже робив Маннергейм зі сталінськими більшовиками.
PINKIPAU    13.11.2019, 16:55
Оценка:  +1
PINKIPAU
Просто барыга, разбогатевший на ограблении Украины, понять не может, что Польша выпускает по лицензии противотанковый комплекс Спайк, кстати израильский, и наш Корсар-ополяченный Пират. А после событий на Донбассе, среди бурятов бронекопытных и проч. национальностей РФ камикадзе нет)))).
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 16:55
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Даоу Коломойского перелом разума сегодня. На каких таблетках Он сидит?
Колишній-східняк    13.11.2019, 16:49
Оценка:  0
Колишній-східняк
Оно и понятно. Ведь в Штатах коломойшу ждёт тюрьма.
Антибес    13.11.2019, 16:49
Оценка:  -4
Антибес
Тончайщий троллинг!Браво!Ведь все отлично знают что бесконечное количество раз можно смотреть лишь на три вещи:
1.На горящий огонь.
2.На звёздное небо.
3.На детонацию рабочих пуканов наших"патриотов".
))))) ))))))))))))))))))))))))))
LERMI_    13.11.2019, 16:51
Оценка:  +1
LERMI_
ваших то понятно, а ще приємно дивитись на лице росіянина коли сциш йому на голову, після того як його від.пиздив!
Антибес    13.11.2019, 16:54
Оценка:  -4
Антибес
Бот,ну тобі,як багаторазово обісцяному росіянину,гріх не повірити!))))))))))))
LERMI_    13.11.2019, 16:56
Оценка:  +1
LERMI_
о підр, знову ти, тут, а я думав тебе зараз чиченці по кругу пускають в твоєму ростові, а те що заговорив Українською це добре будеш гарним рабом!
Нафанаил    13.11.2019, 16:48
Оценка:  +3
Нафанаил
Скинемся Бене на памперс!
Путин_xyйло    13.11.2019, 17:12
Оценка:  0
Путин_xyйло
Нех! Он покраской киосков себе заработает! Он Зелёнкину обещал!
Мока    13.11.2019, 16:48
Оценка:  +2
Мока
Отправьте Мойшу на передовую, там ему оторет ноги, а его родственники пусть об этом забудут. Так будет справедливо!
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