В Крыму нет повальной поддержки "русского мира" – Кориневич

На полуострове много людей, которые ждут возвращения Крыма под контроль Украины.

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В оккупированном Россией Крыму нет повальной поддержки “русского мира“ и там много тех, кто “ждет Украину“. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что на брифинге в среду в Киеве.

Очень важно сказать, что в Крыму нет повальной поддержки идеи так называемого “русского мира“. Там есть люди, которые ждут Украину, ждут от Украины сначала, возможно, месседжей, потом реальных действий, - сказал Кориневич.

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Он также подчеркнул, что представительство президента в АРК старается поддерживать контакт со всеми теми в оккупированном Крыму, кто “хочет видеть и слышать Украину“.

С органами оккупационной власти мы, безусловно, не общаемся. Тут не может быть никаких вопросов. Мы общаемся со всеми теми, кто может нам помочь в вопросе защиты наших граждан, скажем так, - заявил Кориневич.

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В свою очередь заместитель постоянного представителя президента в АРК Тамила Ташева отметила, что вопрос возвращения оккупированного Крыма в состав Украины не должен исчезать с информационной повестки дня в Украине и за ее пределами, что является одной из задач данного органа.

Напомним, у Зеленского не видят оснований для возобновления подачи воды в Крым. При этом россияне также не проявляют желания обсуждать вопрос водоснабжения оккупированного полуострова.

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