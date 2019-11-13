"Кто работает - тот ест": Дубинский прокомментировал расследование журналистов

Дубинский резко ответил журналистке касательно своих доходов.

Журналистка задала вопрос Александру Дубинскому на счет владения им большого количества недвижимости и автомобилей. По данным издания Bihus.Info у депутата от фракции Слуга Народа имеется в наличии 24 квартиры, 2 дома, 17 автомобилей и 70 соток земли, приобретенными только за последние два года. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Ну это какие-то глупые вопросы у Вас возникают, если честно! Зачем у Вас разные платья?" - ответил Дубинский на вопрос о том, зачем ему и его семье такое количество разного имущества.

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Также, бывший журналист телеканала "1+1", ныне депутат Верховной Рады, отметил, что вся приобретенная им недвижимость была куплена еще задолго до начала его журналисткой карьеры и задолго до избрания его депутатом. В частности, Дубинский заявил, что несколько квартир были приобретены им еще в 2007-2009 годах. Касательно имущества записанного на его жену, блогер возразил тем, что не проживает с ней еще с 2014 года. Александр Дубинский считает, что расследования касательно его имущества безосновательны, поскольку распределение активов внутри его семьи не должно касаться никого.

Ранее журналисты обнаружили у нардепа Дубинского 17 машин и 24 квартиры.

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