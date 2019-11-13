Украина не будет вести прямых переговоров с "ЛДНР" – Слуга народа

В президентской фракции прокомментировали заявления РФ о необходимости прямого диалога между Киевом и донецкими террористами.

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Киев не согласится вести прямые переговоры с пророссийскими боевиками из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) вместо России. Об этом заявила заместитель председателя комитета по национальной безопасности Верховной Рады Марьяна Безуглая (“Слуга народа“), пишет агентство “Интерфакс-Украина“.

Комментируя вчерашнее заявление представителя РФ в Трёхсторонней контактной группе касательно необходимости закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины и проведения прямых переговоров с главарями боевиков, она сказал следующее:

Мы будем избегать любых попыток навязать коммуникацию не с Россией, а с ее марионетками.

Напомним, вчера российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с боевиками, контролирующими Донецк и Луганск, о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. При этом Россия настаивает на прямом диалоге Киева с представителями террористических группировок.

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