Экспертиза показала, что простреливаются 70% бронежилетов из партии в 11 тысяч штук.

Директор Государственного Бюро Расследований, Роман Труба, в своем Telegram-канале опубликовал результаты экспертизы по делу о закупке партии бракованных бронежилетов.

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Согласно данных баллистической экспертизы, 70% всего количества бронежилетов простреливается. Также, в ГБР сообщили, что в общей сложности было закуплено 11 тысяч таких средств защиты на сумму около 176 млн. гривен. При этом, в бюро есть аудио- и видео-доказательства того, что высокопоставленными военнослужащими, которые курировали закупку, был заведомо известен факт низкого качества бронежилетов. В предоставленных аудио-доказательствах есть диалог двух военнослужащих, которые обсуждают возможную ответственность за прием бракованных средств защиты.

ГБР показало испытания бракованных бронежилетов 0:00 / 00:54

Труба заявил, что расследование еще не окончено и будут выдвинуты новые подозрения. На сегодня по данному делу уже задержан генерал-майор ВСУ, которому избрана мера пресечения в виде помещения под стражу с возможностью залога в 76 млн. гривен. Такой приговор был вынесен 11 ноября Печерским районным судом города Киева.

Напомним, ранее было объявлено подозрение 5 чиновникам, которых считают виновными в закупке некачественных бронежилетов. Речь идет о топовых чиновниках армии, отвечающих за закупку вещевого имущества.

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