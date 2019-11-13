"Батькивщина" переходит в оппозицию – Тимошенко

В партии считают, что после сегодняшнего голосования за рынок земли не могут оставаться в нейтральном статусе.

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Фракция “Батькивщина“ переходит в оппозицию к действующей власти. Такое заявление сделала лидер политической силы Юлия Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.

Наша команда заявляет о переходе партии “Батькивщина“ в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности, - сказала Тимошенко.

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Она подчеркнула, что “Батькивщина“ не поддерживает “распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа“.

Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение поддержать президента, не переходить в оппозицию... Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины... Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию, - заявила депутат.

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По ее словам, партия не можем наблюдать за происходящим, находясь в неопределенном состоянии. Сегодняшнее голосование за земельную реформу в “Батькивщине“ считают именно той “красной линией“, которую нельзя было переступать.

Эта “красная линия“ названа не нами, не “Батькивщиной“. По последним опросам компании “Рейтинг“ 75% украинцев, если бы был объявлен референдум касательно желания украинцев, продавать или не продавать сельскохозяйственную землю, то 75% украинцев были бы против, - отметила Тимошенко.

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Также она пообещала, что “Батькивщина“ обратится в Конституционный суд для разъяснения 13-й статьи Конституции (о принадлежности земли народу Украины).

Мы хотим, чтобы Конституционный суд разъяснил нам, может ли такой закон быть принят без референдума, - пояснила оппозиционерка.

Напомним, закон о внедрении в Украине рынка земли был принят сегодня в первом чтении. Документ поддержали 240 нардепов.

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