Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Батькивщина" переходит в оппозицию – Тимошенко

Комментариев: 3
В партии считают, что после сегодняшнего голосования за рынок земли не могут оставаться в нейтральном статусе.
Тимошенко заявила о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию
Тимошенко заявила о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию
Фейсбук Юлии Тимошенко

Читай также: Хрен, а не земля. Скандал вокруг земельной реформы

Фракция “Батькивщина“ переходит в оппозицию к действующей власти. Такое заявление сделала лидер политической силы Юлия Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.

Наша команда заявляет о переходе партии “Батькивщина“ в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности, - сказала Тимошенко.

Читай также: Тимошенко принесла в Раду “земельный” баннер

Она подчеркнула, что “Батькивщина“ не поддерживает “распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа“.

Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение поддержать президента, не переходить в оппозицию... Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины... Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию, - заявила депутат.

Читай также: 16 нардепов могут лишить зарплат из-за прогулов: среди них Тимошенко

По ее словам, партия не можем наблюдать за происходящим, находясь в неопределенном состоянии. Сегодняшнее голосование за земельную реформу в “Батькивщине“ считают именно той “красной линией“, которую нельзя было переступать.

Эта “красная линия“ названа не нами, не “Батькивщиной“. По последним опросам компании “Рейтинг“ 75% украинцев, если бы был объявлен референдум касательно желания украинцев, продавать или не продавать сельскохозяйственную землю, то 75% украинцев были бы против, - отметила Тимошенко.

Читай также: Тимошенко требует от Рады отменить поправку Геруса

Также она пообещала, что “Батькивщина“ обратится в Конституционный суд для разъяснения 13-й статьи Конституции (о принадлежности земли народу Украины).

Мы хотим, чтобы Конституционный суд разъяснил нам, может ли такой закон быть принят без референдума, - пояснила оппозиционерка.

Напомним, закон о внедрении в Украине рынка земли был принят сегодня в первом чтении. Документ поддержали 240 нардепов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Тимошенко, Батькивщина, оппозиция, земельная реформа, рынок земли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
imitator    13.11.2019, 18:32
Оценка:  0
imitator
Питання у тому чи є різниця куди піде та чи інша партія, якщо більшість все одно буде за владою?. А ще питання, що за 22 роки вона зробила корисного як депутат?
LERMI_    13.11.2019, 17:47
Оценка:  -4
LERMI_
Перша нормальна думка від Юлі, навть вона допетрала що клун - сепар кінчений
Міні_Ми    13.11.2019, 17:35
Оценка:  -1
Міні_Ми
Байдуже куди вона йде.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь