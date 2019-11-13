В Киеве должник банка открыл стрельбу по его сотрудникам

Представители банка пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка по причине невыплаты кредита.

В Киеве на улице Лисковской должник перед банком ранил его сотрудников из травматического оружия, когда те наведались к нему домой, передает 13 ноября пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По спецлинии 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры на улице Лисковской. А потом поступило сообщение о стрельбе по вышеуказанному адресу. На момент приезда правоохранителей дверь квартиры была открыта, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец дома, - говорится в сообщении.

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По данным полиции, представители банка пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка по причине невыплаты кредита.

Хозяин дома, из-за прихода нежелательных гостей достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна пуля попала одному из мужчин в ногу. С непроникающим ранением каретой скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.

Читай также: В Харьковской области обокрали оружейный магазин Владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Напомним, в Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі". На витрине остались множественные пулевые отверстия, однако стекла остались на месте, внутрь злоумышленники не проникли.

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