До конца 2020 года флот получит шесть новых отечественных катеров

Это будут десантно-штурмовые и бронированные артиллерийские катера.

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До конца следующего года Военно-морские силы Украины получат шесть новых кораблей отечественного производства. Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко во время официальной церемонии принятия двух американских катеров класса Island, информирует “Радіо Свобода“.

По его словам, ВМС получат три корабля до конца текущего года и три - к концу следующего.

Уже до конца этого года мы планируем завершить испытания и ввести в состав Военно-морских сил еще три боевых корабля от национального производителя. По меньшей мере, такая же цифра в наших планах и на 2020 год. Для этого есть и политическая воля, и государственные ресурсы, - отметил Петренко.

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Кроме того, в среду, 13 ноября, Военно-морские силы официально приняли на вооружение поисково-спасательное судно “Александр Охрименко“, которое передало военным коммунальное предприятие “Морская поисково-спасательная служба“.

По информации журналистов, в этом году речь ВМС должны получить два десантно-штурмовых катера проекта 58503 “Кентавр“ и один малый бронированный катер проекта 58155 “Гюрза-М“. Именно два таких катера Россия захватила осенью 2018 года, когда украинские военные шли из Одессы в Азовское море.

Напомним, сегодня патрульные катера “Славянск“ и “Старобельск“ вошли в состав ВМС Украины. Эти корабли были подарены украинскому флоту береговой охраной США.

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