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“Ганьба”: На нардепа Беленюка возле Рады напали протестующие

Комментариев: 6
Беленюка спасали полицейские.
Беленюка атаковали под Радой
Беленюка атаковали под Радой
скриншот видео

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На народного депутата Украины от партии “Слуга народа” Жана Беленюка возле здания Верховной Рады напали протестующие, которые требовали не открывать рынок земли.

Трансляцию с места событий вел телеканал НАШ, который и опубликовал видео инцидента.

Протестующие толкали нардепа и выкрикивали: "Ганьба". Сообщается, что в одиночку Беленюк не смог справиться с толпой протестующих. Ему помогли выйти из “оцепления” правоохранители.

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Напомним, Арахамия обещает сложить мандат, если не будет референдума по рынку земли. 13 ноября в Верховной Раде происходит рассмотрение в первом чтении законопроектов об открытии рынка земли.

 

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Теги: Беленюк, инцидент, Рада, рынок земли
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Комментариев (6)
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Жиди-Крадуть    13.11.2019, 18:37
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
У этого Негра морда дебильная. И что он вообще В Раде забыл? Только давит кнопки
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 18:34
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
Сегодня Жадяры и Негры подали Украину
Антибес    13.11.2019, 18:11
Оценка:  +2
Антибес
Сегодня Поросёнок Петя проплатил своих"нерабов"особенно щедро.)))))
andy55524    13.11.2019, 18:08
Оценка:  -1
andy55524
Сколько стоит денег покричать? Кто виновник этого действа?
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 18:06
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Пускай меня называют рассистом, но Жадяры и Черножопые не будут воровать и распродавать Украинскую землю
Путин_xyйло    13.11.2019, 18:00
Оценка:  0
Путин_xyйло
Скажет - расисты!
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