“Ганьба”: На нардепа Беленюка возле Рады напали протестующие

Беленюка спасали полицейские.

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На народного депутата Украины от партии “Слуга народа” Жана Беленюка возле здания Верховной Рады напали протестующие, которые требовали не открывать рынок земли.

Трансляцию с места событий вел телеканал НАШ, который и опубликовал видео инцидента.

Протестующие толкали нардепа и выкрикивали: "Ганьба". Сообщается, что в одиночку Беленюк не смог справиться с толпой протестующих. Ему помогли выйти из “оцепления” правоохранители.

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Напомним, Арахамия обещает сложить мандат, если не будет референдума по рынку земли. 13 ноября в Верховной Раде происходит рассмотрение в первом чтении законопроектов об открытии рынка земли.

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