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Дело Федины об угрозах Зеленскому может дойти до тюрьмы – Глава СБУ

Комментариев: 6
При этом расследованием по факту угроз занимается не только ГБР, но и СБУ.
Глава СБУ Иван Баканов
Глава СБУ Иван Баканов
Фейсбук СБУ

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Дело о возможных угрозах президенту со стороны депутата от “Европейской Солидарности“ Софии Федины вполне может дойти до тюремного заключения. Такое мнение высказал председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью “Главком“.

Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении, - сказал Баканов.

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По его данным, уголовное производство открыто, а соответствующую экспертизу уже назначили. В то же время, Баканов сообщил, что производство по этому делу есть не только в Государственном бюро расследований, но и в Службе безопасности.

Также он отметил, что в украинском законодательстве не хватает ответственности за публичные угрозы.

Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт... Например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском – нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют, - добавил глава ведомства.

Напомним, в конце октября во время стрим-трансляции в Интернете оппозиционный нардеп София Федина оскорбляла и желала смерти президенту Владимиру Зеленскому. По этому факту ГПУ возбудила уголовное дело, которое затем было передано для расследования в ГБР.

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Теги: Федина, Баканов, СБУ, ГБР, угрозы, экспертиза
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Комментариев (6)
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МаксимУм    13.11.2019, 18:34
Оценка:  +1
МаксимУм
Что значит может? Оно должно дойти до тюрьмы!!!
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 18:26
Оценка:  -2
Жиди-Крадуть
Федина- народний депутат, і вона має право висловлювати своє невдоволення, коли президент країни робить помилки, або зраджує інтересам України.
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 18:29
Оценка:  -2
Жиди-Крадуть
З еленський - це Слуга Народа Коломойського
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 18:23
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
А чи арешту є Бананів Коломойського за ЗРАДУ України ?
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 18:20
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
А СБУ - це КГБ ? Зеб іли хочуть саджати людей у ТЮРМУ через свободу слова.
ШтормЗайцев    13.11.2019, 18:15
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Украіна, це не та краіна, котра буде терпіти репреськи та розстріляшки. Товариш Баканів не той нарід залякує.
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