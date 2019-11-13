Дело Федины об угрозах Зеленскому может дойти до тюрьмы – Глава СБУ

При этом расследованием по факту угроз занимается не только ГБР, но и СБУ.

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Дело о возможных угрозах президенту со стороны депутата от “Европейской Солидарности“ Софии Федины вполне может дойти до тюремного заключения. Такое мнение высказал председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью “Главком“.

Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении, - сказал Баканов.

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По его данным, уголовное производство открыто, а соответствующую экспертизу уже назначили. В то же время, Баканов сообщил, что производство по этому делу есть не только в Государственном бюро расследований, но и в Службе безопасности.

Также он отметил, что в украинском законодательстве не хватает ответственности за публичные угрозы.

Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт... Например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском – нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют, - добавил глава ведомства.

Напомним, в конце октября во время стрим-трансляции в Интернете оппозиционный нардеп София Федина оскорбляла и желала смерти президенту Владимиру Зеленскому. По этому факту ГПУ возбудила уголовное дело, которое затем было передано для расследования в ГБР.

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