Баканов рассказал о саботаже его приказов в верхушке СБУ

Чиновники Службы безопасности после назначения Баканова главой СБУ выполняли его приказы, но медленно.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что верхушка ведомства не выполняла вовремя приказы после его вступления в должность. Об этом он сообщил в интервью изданию Главком, которое было обнародовано в среду, 13 ноября.

По словам Баканова, со стороны сотрудников спецслужбы было сопротивление и саботаж.

"Система не приняла меня дружно. Конечно, было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми я столкнулся", - отметил Баканов.

Глава СБУ обяснил, что саботаж был "тихим", потому что в СБУ не могут открыто нарушать приказы начальника.

"Мои решения выполняются, но медленно. Служба безопасности Украины является военной структурой, здесь нет никаких дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно - с течением времени. В первые недели приказы выполнялись "немного позже", - сообщил он.

Баканов также добавил, что принял предложение главы государства стать главой СБУ с осознанием того, что будет сложно.

Ранее Баканов анонсировал реформу СБУ и назвал ее основные направления.

Напомним, Баканов официально возглавил СБУ в конце августа. Кандидатура Баканова набрала 319 голосов.

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