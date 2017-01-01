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За слова о Зеленском Федине грозит тюрьма - СБУ

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Нардепа от Евросолидарности и ее подругу могут посадить в тюрьму, если экспертиза подтвердит реальность угрозы в их высказываниях о смерти президента.
По скандальным высказываниям Федины назначена лингвистическая экспертиза
По скандальным высказываниям Федины назначена лингвистическая экспертиза
facebook.com/FedynaSofiya
Если следствие подтвердит наличие угрозы в высказываниях нардепа от Европейской солидарности Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского, то речь будет идти о лишении свободы. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в  интервью Главкому.
 
"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о тюремном заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - сказал он.
 
"Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе - весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском - нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют ", - добавил глава СБУ.
 
Как известно, Генпрокуратура определила подследственность по Госбюро расследований, но Баканов подтвердил, что СБУ тоже занимается этим делом.

Как сообщалось, дело в отношении Федыны и волонтера Маруси Зверобой открыли после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

Дело открыли еще 28 октября после обращения ряда нардепов. В высказываниях Федины есть признаки преступления, подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка.

 

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Теги: СБУ, угроза, уголовное дело, угрозы, Владимир Зеленский, нардеп, Иван Баканов, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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