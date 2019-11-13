Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепы устроили демарш Яременко из-за секс-скандала

Комментариев: 1
Народные депутаты демонстративно покинули заседание комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которое хотел провести Яременко.
Нардепы устроили демарш
Нардепы устроили демарш
Богдан Яременко / Facebook
Народные депутаты взбунтовались против главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, который недавно попал в секс-скандал, передает канал 112.
 
Известно, что народные депутаты от Европейской солидарности и Голоса устроили демарш. 
 
В начале заседания они обратились к Яременко с просьбой о том, чтобы заседание вел его первый заместитель. Получив отказ, первыми заседание комитета покинули депутаты от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко и Мария Ионова. 
 
"Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми", - подчеркнула Геращенко.
 
Следом заседание покинул и глава партии Голос Святослав Вакарчук. 
 
Как известно, 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
 
Напомним, фракция Слуга народа рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников.
 
Перед этим Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: секс-скандалы, Святослав Вакарчук, комитеты ВР, Геращенко, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Рики    13.11.2019, 18:51
Оценка:  0
Рики
Если бы они еще были такими высокими моралистами во всех вопросах, а не только когда дело касается вакантной должности главы комитета.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь