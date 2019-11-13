Слуга народа работает над законом о СМИ и соцсетях

Во фракции предлагают объединить действующие законы о медиа, ограничить монополию и запретить россиянам владеть украинскими СМИ.

Фракция Слуга народа разрабатывает законопроект "О медиа", которым предлагает регулировать сферу СМИ и социальные сети. Об этом рассказал глава Комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко на заседании комитета, передает LB.ua.

"Мы также хотели бы дать ответ на вопрос, как их (соцсети, - ред.) регулировать", - заявил Ткаченко, презентуя концепцию законопроекта.

Каким образом регулировать онлайн-медиа и соцсети, пока не определились.

"Если мы говорим о платформах общего доступа, то если они получают прибыль на украинской территории, то должны платить здесь налоги", - отметил Ткаченко.

Законопроект также предлагает объединить действующие законы о медиа, ограничить монополию, запретить россиянам владеть украинскими СМИ.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ.Глава государства считает необходимым создать механизм, который бы предотвращал распространение недостоверной информации.

В Кабмине объяснили указ Зеленского о новостях

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