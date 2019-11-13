Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Организатор покушения на Бабченко вышел из тюрьмы

Комментариев: 2
Ему удалось добиться освобождения по состоянию здоровья.
Организатор покушения на Бабченко Борис Герман
Организатор покушения на Бабченко Борис Герман
УНИАН

Читай также: Улетел, но обещал вернуться. Реакция на отъезд Бабченко

Апелляционный суд Киева освободил из тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, пишет “Украинская правда“.

Суд удовлетворил его (Германа - ред.) Апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья, - сказала она.

Читай также: Организатор “убийства“ Бабченко просит выпустить его из тюрьмы

По словам Гайовской, такое решение суд принял 13 ноября, прокуратура была против этого. Ведомство пока не получило всего текста решения, поэтому нельзя точно сказать, будет ли прокуратура его обжаловать.

Германа должны освободить из тюрьмы, так как решение суда вступает в силу с момента провозглашения, независимо от того, будет апелляция или нет.

Напомним, Бориса Германа осудили 30 августа 2018-го до 4,5 тюрьмы за организацию убийства журналиста Бабченко. Само убийство было инсценировано СБУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: суд, прокуратура, апелляция, Аркадий Бабченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Da-Gabon    13.11.2019, 19:23
Оценка:  0
Da-Gabon
Киллера ФСБ выпустили по состоянию здоровья? Я в акуе!
ВыВсеВрете    13.11.2019, 19:38
Оценка:  -2
ВыВсеВрете
По моему ты в акуе пребываешь с 2014 года, как и твои соратники.
Правильно выпустили. Нет тела, нет дела.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь