Организатор покушения на Бабченко вышел из тюрьмы

Ему удалось добиться освобождения по состоянию здоровья.

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Апелляционный суд Киева освободил из тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, пишет “Украинская правда“.

Суд удовлетворил его (Германа - ред.) Апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья, - сказала она.

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По словам Гайовской, такое решение суд принял 13 ноября, прокуратура была против этого. Ведомство пока не получило всего текста решения, поэтому нельзя точно сказать, будет ли прокуратура его обжаловать.

Германа должны освободить из тюрьмы, так как решение суда вступает в силу с момента провозглашения, независимо от того, будет апелляция или нет.

Напомним, Бориса Германа осудили 30 августа 2018-го до 4,5 тюрьмы за организацию убийства журналиста Бабченко. Само убийство было инсценировано СБУ.

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