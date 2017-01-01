Херсонская ОГА ищет главу службы счастья

Председатель ОГА Юрий Гусев не отрицает, что придется много работать, но это будет интересно.

Херсонская ОГА ищет руководителя службы счастье и улучшение качества жизни, сообщил 13 ноября в Facebook глава областной администрации Юрий Гусев.

"Ищем в команду руководителя Службы счастье Херсонской ОГА", - сообщил Гусев.

Он отметил, что руководитель Службы счастье должно быть креативной человеком, который хочет делать людей счастливее, искать для этого пути, предлагать идеи проектов, а также быть готовым реализовывать такие проекты.

Председатель ОГА не отрицает, что придется много работать, но это будет интересно.

В распоряжении председателя ОГА от 24 октября, которое обнародовано на сайте Херсонской ОГА, говорится: "Образовать с 28 октября 2019 структурные подразделения областной государственной администрации без статуса юридического лица публичного права: .. службу счастье и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации со штатной численностью 7 единиц ".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet