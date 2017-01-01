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Херсонская ОГА ищет главу службы счастья

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Председатель ОГА Юрий Гусев не отрицает, что придется много работать, но это будет интересно.
Интересную вакансию может занять креативный человек
Интересную вакансию может занять креативный человек
khersonline.net
Херсонская ОГА ищет руководителя службы счастье и улучшение качества жизни, сообщил 13 ноября в Facebook глава областной администрации Юрий Гусев.
 
"Ищем в команду руководителя Службы счастье Херсонской ОГА", - сообщил Гусев.
 
Он отметил, что руководитель Службы счастье должно быть креативной человеком, который хочет делать людей счастливее, искать для этого пути, предлагать идеи проектов, а также быть готовым реализовывать такие проекты. 
 
Председатель ОГА не отрицает, что придется много работать, но это будет интересно.
 
В распоряжении председателя ОГА от 24 октября, которое обнародовано на сайте Херсонской ОГА, говорится: "Образовать с 28 октября 2019 структурные подразделения областной государственной администрации без статуса юридического лица публичного права: .. службу счастье и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации со штатной численностью 7 единиц ".
 
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, как сделать украинцев счастливыми.э
 
Еще ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун поделилась с украинцами рецептом счастья.

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Теги: Херсон, Херсонская область
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Источник: korrespondent.net

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