Озвучена разница в зарплатах мужчин и женщин в Украине

Минсоцполитики хочет изменить эту ситуацию. Речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.

В Украине зарплата женщин на 21% ниже по сравнению с мужчинами, сообщила 13 ноября в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом", - написала она.

Министр уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.

По мнению чиновницы, матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин - занимать руководящие должности.

Для этого работодатели должны развивать соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, отцы - больше участвовать в уходе за детьми, страна - развивать дошкольное образование, отметила Соколовская.

По данным Еврокомиссии, в среднем в ЕС мужчины зарабатывают примерно на 16% больше, чем женщины. В Германии и Чехии гендерный разрыв в зарплатах также в пользу мужчин составляет около 22%, в Эстонии - около 27%. Наименьшая разница в зарплатах мужчин и женщин в Италии и Люксембурге - около 6%.

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