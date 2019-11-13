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Озвучена разница в зарплатах мужчин и женщин в Украине

Комментариев: 2
Минсоцполитики хочет изменить эту ситуацию. Речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.
Женщины получают меньше
Женщины получают меньше
пресс-служба НБУ
В Украине зарплата женщин на 21% ниже по сравнению с мужчинами, сообщила 13 ноября в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.
 
"Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом", - написала она.
 
Министр уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.
 
По мнению чиновницы, матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин - занимать руководящие должности.
 
Для этого работодатели должны развивать соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, отцы - больше участвовать в уходе за детьми, страна - развивать дошкольное образование, отметила Соколовская.
 
По данным Еврокомиссии, в среднем в ЕС мужчины зарабатывают примерно на 16% больше, чем женщины. В Германии и Чехии гендерный разрыв в зарплатах также в пользу мужчин составляет около 22%, в Эстонии - около 27%. Наименьшая разница в зарплатах мужчин и женщин в Италии и Люксембурге - около 6%.
 
Напомним, украинцам обещают рост зарплат по две тысячи в год.
 
Также сообщалось, что в бюджет на следующий год предусмотрели повышение зарплат учителям.

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Теги: зарплаты, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Жиди-Крадуть    13.11.2019, 19:33
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Я бы тоже хотел зарабатывать так " мало " как Тимошенко ю Гонтарева или Ротару.
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 19:31
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Как заебала эта Пропаганда Сороса. Все получаеют в зависимости от способности.
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