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Во Львове разгорелся скандал из-за съемок рекламы белья во дворце Потоцких

Комментариев: 1
Бренд грубо нарушил один из пунктов договора, в котором строго запрещалось при съемках использовать музейные экспонаты.

Украинский бренд женского белья снял рекламу своей продукции во дворце Потоцких во Львове. Из-за этого разгорелся скандал, пишет ZAXID.NET.

В ролике модель в нижнем белье танцует прямо на столе в бывшей столовой польских шляхтичей. Это вызвало возмущение городских властей.

В самом танце они ничего предосудительного не заметили, а возмутило их то, что девушка проделала это именно на столе.

Отмечается, что компания нарушила один из пунктов договора, заключенного с администрацией Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, которой принадлежит дворец.

В договоре отдельно указывается, что бренду запрещается во время съемок использовать музейные экспонаты.

Генеральный директор галереи Тарас Возняк заявил, что съемочный процесс проходил в присутствии смотрителя-мужчины.

"Когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - заявил Возняк.

Также отмечается, что за съемки пикантного ролика бренд платил по 3,2 тыс. гривен в час.

Скандальный рекламный тизер появился на странице компании в Instagram.

Ранее мы писали, что возлюбленная футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес снялась в скандальной рекламе нижнего белья.

Также Корреспондент.net сообщал, что в Сети появилась скандальная реклама Вильнюса, в которой город представлен, как европейская точка G.

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Теги: Львов, реклама, скандал, дворец, нижнее белье
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ThaiFever    13.11.2019, 19:46
Оценка:  0
ThaiFever
у безродных своей то аристократии не было , вот и зопу рвут за чужую , впрочем как обычно, ничего нового.
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