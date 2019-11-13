Президент подписал закон об обличителях коррупции

Закон должен создать в стране эффективную систему борьбы с коррупцией.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении коррупции“ касательно обличителей коррупции“, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Этот закон определяет правовой статус обличителей – людей, сообщающих о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

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Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождает от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении, а также обеспечивает государственную защиту обличителям коррупции, в частности защиту их трудовых прав.

Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и росту благосостояния граждан, - говорится в сообщении.

Напомним, обличителей коррупции будут наказывать за клевету. Реальные тюремные сроки за сознательную клевету должны отбить охоту решать свои дела подобным образом, уверены в “Слуге народа“.

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