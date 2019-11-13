Задержанной сотруднице Офиса президента сообщено о подозрении

Ее подозревают в попытке получения неправомерной выгоды, т.е. в коррупции.

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13 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении трем участникам преступной группы в составе руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и посредника. Об этом информирует на пресс-служба НАБУ.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч.4 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 12 ноября в результате проведения операции “под прикрытием“ детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК “Нафтогаз Украины“.

Руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-замминистра культуры Украины и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша взятки в сумме 150 тыс. долл.

Хотя в официальных сообщениях правоохранителей имена подозреваемых не называются, ранее стало известно, что упомянутой работницей Офиса президента является директор департамента публичной информации Светлана Кондзеля.

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